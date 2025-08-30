18-летнего ростовчанина обвинили в убийстве

18-летнего жителя Ростовской области обвинили в убийстве 32-летнего мужчины, которого он зарезал в гараже поселка Сосны Белокалитвинского района. Об этом сообщает СУ СК России по Ростовской области.

Фото: СУ СКР по Ростовской области Фото: СУ СКР по Ростовской области

Белокалитвинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 26 августа обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в гараже. Во время ссоры он несколько раз ударил ножом в шею 32-летнего мужчину. Потерпевший погиб на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, молодой человек с помощью знакомого на автомобиле перевёз тело в безлюдное место и закопал его. Гараж, где произошло убийство, поджёг.

В ходе следственных действий обвиняемый признал вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления продолжаются.

Тат Гаспарян