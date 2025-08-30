В Мержаново горит маяк, пламя угрожает жилым домам
В субботу, 30 августа, в хуторе Мержаново Ростовской области вспыхнул пожар у маяка. По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания сухой растительности достигла 1 тыс. кв. м.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Огонь уже уничтожил одну хозяйственную постройку и два грузовых автомобиля. Местные жители сообщают, что сильный ветер способствует распространению пламени в направлении жилых домов.
На место происшествия направлены 15 спасателей и четыре пожарные автоцистерны для ликвидации огня.