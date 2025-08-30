Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Мержаново горит маяк, пламя угрожает жилым домам

В субботу, 30 августа, в хуторе Мержаново Ростовской области вспыхнул пожар у маяка. По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания сухой растительности достигла 1 тыс. кв. м.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Огонь уже уничтожил одну хозяйственную постройку и два грузовых автомобиля. Местные жители сообщают, что сильный ветер способствует распространению пламени в направлении жилых домов.

На место происшествия направлены 15 спасателей и четыре пожарные автоцистерны для ликвидации огня.

Тат Гаспарян

