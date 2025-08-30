В Ростовской области перехватили 13 украинских беспилотников
13 дронов были сбиты над территорией Ростовской области минувшей ночью, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменском, Чертковском, Тарасовском, Миллеровском и Азовском районе. Предварительно, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал»,— сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 21:00 29 августа до 7:00 30 августа по московскому времени.