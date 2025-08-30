Ростовская область передаст муниципалитетам 30 млрд рублей
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь объявил о предстоящих изменениях в межбюджетных отношениях с муниципальными образованиями региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
С января 2026 года местные бюджеты получат единые нормативы отчислений от подоходного налога с физических лиц, что принесет им дополнительные 30 млрд руб. Для реализации инициативы потребуется корректировка областного законодательства.
Помимо этого, муниципалитеты смогут воспользоваться льготными займами из регионального бюджета. Кредиты предоставят под 0,1% годовых на пятилетний срок для погашения дорогостоящих банковских обязательств.
По словам Юрия Слюсаря, данные инициативы помогут местным властям более результативно справляться с задачами территориального развития.