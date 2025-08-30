Пожарные локализовали возгорание на 4100 кв. м в Темерницком

В поселке Темерницкий Аксайского района произошел крупный пожар, который удалось локализовать силами МЧС России. Об этом сообщает управление МЧС по Ростовской области.

Фото: МЧС по Ростовской области

Возгорание началось на улице Спортивной, где загорелась сухая трава. Огонь быстро распространился и перекинулся на расположенный поблизости склад.

Прибывшие на место пожарные МЧС России смогли предотвратить распространение пламени на четыре частных дома, находившихся в опасной близости от очага возгорания. Пожар был локализован на площади 4100 кв. м.

Тушение происходило в сложных условиях из-за сильного ветра и высокой температуры воздуха, что значительно осложняло работу спасательных служб.

К ликвидации пожара привлекли 64 специалиста и 16 единиц техники. Из них силы МЧС России составили 26 человек и 8 единиц специализированного оборудования.

По данным спасательных служб, пострадавших в результате инцидента нет.

Тат Гаспарян