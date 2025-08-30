На Дону температура поднимется почти до 40 градусов

В Ростове-на-Дону и Ростовской области в начале сентября установится жаркая погода без осадков с температурой до 38 градусов, сообщает Гидрометцентр.

До вечера 30 августа в донской столице осадков не предвидится. Горожан ожидает порывистый ветер скоростью до 18 метров в секунду при температуре воздуха до 33 градусов.

В последний день августа в Ростове-на-Дону дождей по-прежнему не будет. Ветер ослабнет до 12 метров в секунду, а температура поднимется до 35 градусов. Аналогичные показатели сохранятся в начале сентября при легком ветре не более десяти метров в секунду.

По всей Ростовской области 30 августа будет дуть сильный ветер до 18 метров в секунду. Утром и днем температура составит 25-28 градусов.

В ночь на 31 августа в регионе ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду с последующим ослаблением к утру. В завершающий летний день воздух прогреется до 35 градусов, ночью охладится до 12.

Начало осени в Ростовской области пройдет без осадков и сильного ветра. Максимальная скорость воздушных потоков составит десять метров в секунду. Первого сентября ночью похолодает до 12 градусов, днем в южных и восточных районах региона температура достигнет 38 градусов.

По данным Гидрометцентра, в конце августа в регионе прогнозируется маловодье из-за сильного ветра. Это касается устья Дона на участке от Аксая до Азова, где уровни воды опустятся ниже неблагоприятных отметок.

Тат Гаспарян