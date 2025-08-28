Двух жителей Ростовской области уже оштрафовали за съемку последствий атаки БПЛА

В Ростовской области в отношении двух жителей составили протоколы об административном правонарушении за съемку и публикацию последствий атак БПЛА. Об этом сообщил в рамках пресс-конференции врио губернатора Юрий Слюсарь.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», за нарушения указа господина Слюсаря от 10 августа предусмотрены штрафы: для граждан – от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц – от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических лиц – от 200 тыс. до 400 тыс. руб.

По словам господина Слюсаря, не все жители региона зрело понимают, что противостояние идет не только на фронтах, но и в информационной среде.

«То, что касается мест прилета: люди просто «хайпуют» на этом. Приводит все это к печальным последствиям. Потому что фиксация прилета и последствий является ценной, не боюсь этого слова, разведывательной информацией, которой мы делимся с врагом. Это опасно для последующих решений о корректировки целей, для людей, и такие случаи уже были, которые выезжают на ликвидацию последствий, — по ним еще раз прилетает», — сказал врио губернатора.

