Атомград Волгодонск отметил 80-летие атомной промышленности и 75-летие города

Центральным событием празднования двух юбилеев стала торжественная программа, прошедшая 23 августа в городском дворце культуры имени выдающегося атомщика Игоря Курчатова.

«Две даты - одна история: Волгодонск и мирный атом» - под таким девизом в городе расположения Ростовской АЭС прошли праздничные мероприятия, посвященные двум значимым историческим событиям - 80-летию атомной промышленности и 75-летию города.

В торжественном собрании приняли участие руководители отрасли, правительства Ростовской области, администрации г. Волгодонска, представители трудовых коллективов предприятий, входящих в разные дивизионы Росатома: электроэнергетики, машиностроения, ветрогенерации, строительства и инжиниринга и других.

«Атомная промышленность России - это выдающийся пример трудолюбия, научной мысли, упорства нашего народа. Буквально на днях Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин встречался с сотрудниками, руководителями атомной промышленности России, говорил им добрые слова за те выдающиеся результаты, которые отрасль достигла на сегодняшний день и еще раз сформулировал главную задачу: к 45-му году 25% генерации электроэнергии в нашей стране должно вырабатываться на атомных станциях. Это амбициозные планы. А что за этими планами? Это новые атомные энергоблоки, заказы для завода «Атоммаш», для других предприятий, которые производят оборудование для атомных станций, работают на атомную промышленность нашей страны. Это дополнительные рабочие места, дополнительные налоги. И понятно, что всё это касается Ростовской области и города Волгодонска», - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Он подчеркнул, что Ростовская АЭС и завод «Атоммаш» — крупнейшие налогоплательщики в бюджет Ростовской области. С государственной корпорацией «Росатом» подписано инвестиционное соглашение, благодаря которому поступают дополнительные средства в областной бюджет. Это дает возможность строить и ремонтировать социальные объекты, развивать науку и образование, культуру и спорт.

Поздравление от генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва работникам отрасли и жителям Волгодонска передал заместитель Генерального директора Госкорпорации «Росатом» по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов. В приветственном адресе подчеркнуто, что 80-летие атомной промышленности объединяет десятки городов и тысячи людей, связанных с развитием отрасли по всей стране. Особое внимание руководитель отрасли уделил роли Ростовской АЭС в обеспечении энергетической безопасности Юга страны, напомнив, что она является одним из крупнейших энергетических предприятий сразу двух федеральных округов — Южного и Северо-Кавказского. Глава Росатома пожелал жителям Волгодонска успехов и процветания.

Директор Ростовской атомной станции Андрей Сальников поздравил жителей и гостей города с юбилеем атомной промышленности и напомнил о самых значимых достижениях отечественного атомного проекта, благодаря которому был создан ядерный щит, а затем и энергетический: «Наши ученые стали пионерами в мирном применении атомных технологий. Отечественные специалисты запустили первую в мире АЭС в Обнинске, открыв людям доступ к новому мощному источнику чистой энергии. Первый атомный ледокол, первый токамак тоже появились в нашей стране, и это главные вехи лишь первых 15 лет атомной промышленности СССР. Следующие десятилетия стали временем развития эпохи мирного атома и укрепления наших позиций в этом направлении.

В ходе праздничного вечера состоялось чествование лучших работников предприятий Росатома - профессионалов, чьи достижения стали вкладом в развитие всей отрасли. В их числе — сотрудники Ростовской АЭС. Эксперту отдела охраны окружающей среды Елене Бурланковой, начальнику участка отдела информационно-коммуникационных технологий Наталье Голощаповой и инженеру производственно-технического отдела Надежде Николаевой были объявлены Благодарности Президента Российской Федерации. Еще пятеро сотрудников Ростовской АЭС были отмечены отраслевыми наградами.

Подарком к юбилеям отрасли и города для жителей и гостей Волгодонска стал концерт заслуженного артиста России Дениса Майданова, организованный в Донском атомграде в рамках программы «Территория культуры Росатома».

В 2025 году российская атомная промышленность отмечает 80-летие: 20 августа 1945 года был сформирован Специальный комитет по использованию атомной энергии. Страна ответила на угрозу со стороны США, за четыре года создав собственное ядерное оружие (1949 год, успешное испытание бомбы РДС-1). СССР был первопроходцем и мировым лидером в мирном использовании атомной энергии: отечественные атомщики построили первую в мире АЭС (1954, Обнинск), на помощь покорителям Арктики был создан первый атомный ледокол (1959, «Ленин»). Лейтмотив юбилейного года определяют три слова: гордость, вдохновение, мечта. Атомщики гордятся подвигом отцов-основателей отрасли. Их вдохновляют достижения предыдущих поколений. Они планируют покорить новые рубежи, расширяя границы возможного.