На Дону готовят системный механизм компенсации за поврежденные при атаках БПЛА автомобили

В Ростовской области разрабатывается системный подход к компенсации ущерба владельцам автомобилей, которые пострадали в результате атак беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора на пресс-конференции Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее вопрос не рассматривался, потому что случаи были единичными, однако сейчас количество поврежденных автомобилей приближается к 80.

Господин Слюсарь подчеркнул, что компенсация ущерба автомобилям – вопрос сложный, так как, в отличие от жилья, транспорт не относится к критически важному для жизнедеятельности имуществу. Но в случае, если автомобиль необходим для работы или перевозки детей, помощь становится необходимой.

Средний срок возмещения ущерба, по словам врио губернатора, за поврежденное жилье в регионе составляет не более 11 дней.

Константин Соловьев