В Ростовской области в реабилитационный центр инвестируют 12 млрд рублей

В Усть-Донецком районе построят новый реабилитационный центр для участников спецоперации. Инвестиции в проект составят 12 млрд руб. Об этом сообщил на пресс-конференции врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Во-первых, это очень важно для участников СВО, которым будет необходима профессиональная помощь, но и в целом очень правильно создать такой инфраструктурный объект на территории района – это очень правильно, потому что, как я сказал Антону Олеговичу [Антон Олегович Котяков, министр труда и социальной защиты Российской Федерации – «Ъ-Ростов»], природа лечит, строить надо там», — отметил Юрий Слюсарь.

Под строительство центра уже выделили земельный участок на холме, с видом на реку Дон, площадью в 10 га. Медицинское учреждение сможет принять одновременно 500 человек.

Константин Соловьев