На Дону за листья и ветки в мусорных баках грозят штрафы до 250 тысяч рублей

С 1 сентября 2025 года в России вступают новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами, которые коснутся утилизации различных типов мусора, включая растительные остатки. Изменения затронут жителей многоквартирных домов, владельцев частных домовладений и юридических лиц. Об этом сообщает региональное министерство ЖКХ.

По информации ведомства, главное нововведение — запрет на размещение веток, листьев и других растительных остатков на контейнерных площадках. Ограничение распространяется на все категории пользователей баков для ТКО.

«Утилизация растительного мусора становится особенно актуальной весной, летом и осенью, когда его объемы значительно возрастают. Скопление таких остатков на площадках портит внешний облик городских территорий и повышает риск пожаров. За складирование растительного мусора на площадках установлены административные штрафы: для граждан — до 3 тыс. руб., для юридических лиц — до 250 тыс. руб. согласно статье 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления),— комментируют в министерстве.

В ведомстве уточняют: «Для утилизации строительных и древесных остатков рекомендуется обращаться в специализированные пункты приема или заключать договоры с региональными операторами. Соблюдение обновленных норм поможет улучшить санитарное состояние и безопасность в Ростовской области».

Валентина Любашенко