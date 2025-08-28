Сбербанк поможет Ростову благоустроить парк «Дружба»

Власти Ростовской области договорились со Сбербанком о совместном благоустройстве территории парка «Дружба» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь на пресс-конференции.

Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

«Напротив парка расположена штаб-квартира банка. Мы договорились, что они берут другой берег, и мы делаем общий проект на двух берегах, стилистически пытаемся его соединить. Сбербанк ресурсно и творчески помогает реализовать проект благоустройства»,— рассказал врио губернатора.

По словам главы региона, берега реки Темерник фактически соединяются, поэтому территорию можно превратить в большую зону, что увеличит площадь парка. Сейчас идет перепроектирование. Исторически сложившиеся локации, подходы и зоны планируют вернуть и сделать более современными.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что работы по созданию парка Дружба начались в 2022 году. Подрядчиком стала ставропольская компания «Автомагистраль СК», которая получила 10% аванса. Позднее организация потребовала пересмотреть условия контракта, ссылаясь на удорожание из-за санкций

В 2023 году власти Ростова-на-Дону заключили с компанией дополнительное соглашение и выплатили еще 40% стоимости работ. Сроки завершения проекта неоднократно переносились. В 2024 году прокуратура требовала признать дополнительное соглашение недействительным, считая, что стоимость работ была завышена искусственно.

В январе 2025 года против четырех коммерческих руководителей «Автомагистраль СК» возбудили дело по статье о мошенничестве, а в мае арбитражный суд взыскал с компании свыше 279 млн руб.

Валентина Любашенко