Роспотребнадзор назвал территории Дона с максимальной активностью клещей

Максимальная активность клещей в 2025 году была зафиксирована в девяти муниципалитетах юго-восточной части Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Наибольшее количество обратившихся по поводу укусов клещами зарегистрировано в Сальском, Красносулинском, Семикаракорском и Песчанокопском районах, а также в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Шахтах, Таганроге, Новошахтинске.

Наталья Белоштейн