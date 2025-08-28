В устье Дона ожидается ветровой сгон воды 28-31 августа

C 28 по 31 августа уровень воды в устье р. Дон на участке от Аксая до Азова опустится ниже неблагоприятных отметок. Информация об этом размещена на сайте Ростовского гидрометцентра.

По данным метеорологов, низкий уровень воды будет сопровождаться усилением северо-восточного и восточного ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.

«Подобное сочетание погодных факторов наблюдалось в этом году несколько раз. Так, в начале февраля северо-восточный ветер усилился до 14-15 м/с. Это привело к сгону воды в устье Дона, на участке от Аксая до Азова уровень опускался на 24-67 см ниже критических отметок. В марте и апреле 2025 года уровень воды в реке Дон опускался на 22–24 см ниже неблагоприятных отметок на фоне ветра до 18 м/с»,— сообщила руководитель Ростовского гидромета Елена Назарова.

Валентина Любашенко