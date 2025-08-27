Главные новости за 27 августа. Воронеж, Белгород, Орел, Липецк
Воронежский автодилер Катюшкин получил четыре года за уклонение от налогов
Гендиректор «Евростроя» арестован по делу о хищениях при строительстве белгородских фортификаций
Иван Кандыбин покидает пост гендиректора воронежской «Аксиомы»
Обвиняемого в хищениях врио замгубернатора Курской области отправили в СИЗО
В Орловской области за 85 млн продают четыре земельных участка
Под Воронежем выставили на торги право на КРТ промзоны за 12 млн рублей
На содержание дорог в Воронежской области готовы направить 15,3 млрд рублей
В расширение воронежского ЖК «Озерки» вложат еще 1,8 млрд рублей
НЛМК за полгода снизил прибыль более чем в двое