Главные новости за 27 августа. Воронеж, Белгород, Орел, Липецк

Воронежский автодилер Катюшкин получил четыре года за уклонение от налогов

Гендиректор «Евростроя» арестован по делу о хищениях при строительстве белгородских фортификаций

Иван Кандыбин покидает пост гендиректора воронежской «Аксиомы»

Обвиняемого в хищениях врио замгубернатора Курской области отправили в СИЗО

В Орловской области за 85 млн продают четыре земельных участка

Под Воронежем выставили на торги право на КРТ промзоны за 12 млн рублей

На содержание дорог в Воронежской области готовы направить 15,3 млрд рублей

В расширение воронежского ЖК «Озерки» вложат еще 1,8 млрд рублей

НЛМК за полгода снизил прибыль более чем в двое