На содержание дорог в Воронежской области готовы направить 15,3 млрд рублей

Министерство дорожной деятельности Воронежской области объявило тендеры на содержание автодорог региона с общей начальной стоимостью 15,3 млрд руб. Информация о десяти конкурсах размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первая партия закупок была опубликована 19 августа. По ним заявки будут приниматься до 4–10 сентября. Начальная максимальная цена контрактов варьируется от 1,3 до 1,7 млрд руб.

В частности, в одном из конкурсов за 1,3 млрд руб. разыгрывается содержание 770,3 км дорог в Борисоглебском, Грибановском, Поворинском и Терновском районах. В другом тендере — на 1,6 млрд руб. — речь идет о 967,7 км в Аннинском, Бутурлиновском и Таловском районах. За 1,4 млрд руб. необходимо будет поддерживать 834,4 км дорог в Верхнехавском, Панинском и Эртильском районах. Еще один контракт предусматривает содержание 896,4 км дорог в Воронеже, Новоусманском, Рамонском и Семилукском районах, его цена составляет 1,5 млрд руб. Наибольший конкурс в этой группе, почти на 1,7 млрд руб., касается обслуживания 960,7 км в Воробьевском, Калачеевском и Новохоперском районах.

Вторая серия конкурсов размещена 26 августа, срок подачи заявок по ним установлен до 11–17 сентября. Начальная максимальная цена каждого из контрактов находится в диапазоне от 1,4 до 1,75 млрд руб.

Так, за 1,4 млрд руб. подрядчику предстоит содержать 859,3 км дорог в Богучарском, Кантемировском и Петропавловском районах. Аналогичная сумма предусмотрена за обслуживание 873,6 км дорог в Верхнемамонском, Ольховатском и Россошанском районах. С начальной ценой в 1,51 млрд руб. объявлен конкурс по содержанию 878,5 км дорог в Кантемировском, Острогожском и Подгоренском районах. Контракт стоимостью 1,75 млрд руб. предполагает поддержание в нормативном состоянии 995 км в Бобровском, Лискинском и Павловском районах. Завершает серию закупок конкурс на 1,57 млрд руб. по содержанию 861,2 км дорог в Каширском, Нижнедевицком, Репьевском и Хохольском районах.

Во всех случаях подрядчики должны будут выполнять комплекс работ по содержанию дорог. Он предполагает расчистку, укрепление обочин, обустройство дренажа, нанесение разметки, а также восстановление дефектов покрытия: срез поверхностного слоя асфальтобетона и укладку нового. Срок оказания услуг — с 1 января 2026 года по 30 ноября 2027-го.

В августе стало известно, что в Воронежской области планируется строительство обхода Борисоглебска, который обойдется властям в 17 млрд руб. Работы собирается выполнить местное АО «Дороги Черноземья».

Анна Швечикова