Под Воронежем выставили на торги право на КРТ промзоны за 12 млн рублей

Администрация Айдаровского сельского поселения Рамонского района Воронежской области объявила конкурс на право проведения комплексного развития территории (КРТ) промзоны. Информация об этом опубликована на портале ГИС Торги.

Согласно документации, начальная цена составляет 12,1 млн руб., размер задатка — 6 млн руб. Прием заявок завершится 17 сентября, подведение итогов назначено на 18-е число. Минимальный объем финансирования — 5 млрд руб. По условиям конкурса, все работы должны быть выполнены в течение пяти лет.

Торги касаются земельного участка промышленного назначения площадью 25 га (253,3 тыс. кв. м), расположенного на территории Айдаровского сельского поселения. Он находится севернее Воронежа, вдоль федеральной трассы М-4 «Дон», примерно в 4 км от аэропорта и в 10 км от городской черты.

Документация подчеркивает транспортную доступность территории: примыкание к трассе «Воронеж — Москва» и возможность выезда на основные дороги без необходимости пересекать центр города. Участок рассматривается как удобный для размещения логистических и промышленных объектов.

На территории расположены шесть зданий, подлежащих сносу. Среди них производственные сооружения, склад, гаражи, овощехранилище и баня. Часть объектов датируется 1961 годом постройки, по остальным — информация отсутствует. Снос, вывоз строительного мусора и предоставление документов об утилизации должны быть осуществлены не позднее чем через полгода с момента заключения договора.

Согласно планам властей, на месте промзоны планируется транспортно-логистический комплекс. Проект предусматривает строительство четырех складских помещений: два по 15 тыс. кв. м и два по 35 тыс. кв. м. Также в перечень входят котельная, биологические и локальные очистные сооружения, трансформаторная подстанция, контрольно-пропускной пункт, генераторы и ангары. Реализация разделена на четыре этапа.

Накануне стало известно, что «Дом.РФ» планирует выставить на торги право комплексного развития девяти земельных участков общей площадью 41,4 га на Лебедянском шоссе в Липецке. Его могут разыграть в первом квартале 2026 года.

Анна Швечикова