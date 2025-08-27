В расширение воронежского ЖК «Озерки» вложат еще 1,8 млрд рублей

Воронежское ООО «Специализированный застройщик "Выбор Гранд"» (входит в ГК «Выбор» депутата облдумы Александра Цыбаня), собирается вложить 1,8 млрд руб. в строительство 18-этажного дома в Воронеже. Это очередной МКД в рамках проекта застройки жилкомплекса «Озерки» на улице Ильюшина в микрорайоне ВАИ. Об этом сообщается на портале единой информационной системы жилищного строительства. Завершение строительства дома запланировано на третий квартал 2026 года. Генеральный подрядчик — ООО «Специализированный застройщик "Выбор"».

Объект классифицируется как жилье «комфорт-класса» из сборных железобетонных блоков. Его планируют построить на участке в 6,9 тыс. кв. м, находящемся в аренде у застройщика. Такое право предоставило администрация Воронежа до декабря 2030 года.

Согласно проектной декларации, дом рассчитан на 340 квартир в черновой отделке. Они будут продаваться с использованием эскроу-счетов. Выдача ключей запланирована на 31 марта 2027 года. Общая площадь планируемого МКД — 22,9 тыс. кв. м, под квартиры выделено 17,3 тыс. кв. м. Предусмотрено 31 гостевое машиноместо. Дворовое пространство жилого дома общее для еще четырех МКД.

В проектной декларации говорится об организации по одной детской, спортивной и контейнерной площадок. Также на территории выполнят озеленение (высадка кустарников, многолетних трав, газона).

ГК «Выбор» строит жилой комплекс «Озерки» на улице Ильюшина с 2015 года. Всего планируется возвести 1,25 млн кв. м жилья на площади 72,2 га. В группе рассчитывают, что там смогут проживать 33,3 тыс. человек. На сайте «Выбора» говорится, что всего планируется 68 домов (28 сданы, один достраивается), при этом мест в саду №112 насчитывается порядка 350, в школе №104 — 1,2 тыс.

Анна Швечикова