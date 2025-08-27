НЛМК за полгода снизил прибыль более чем в двое

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимира Лисина (НЛМК, основная площадка в Липецкой области) объявило финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2025 года. Чистая прибыль группы составила 36,7 млн руб., что в 2,5 раза меньше, чем по итогам шести месяцев 2024-го (89,4 млн). Выручка ПАО также снизилась — на 19%: с 390,5 млн руб. до 326,3 млн.

Себестоимость продаж уменьшилась на 4% — с 301,1 млн руб. до 289,6 млн, прибыль от продаж сократилась в четыре раза — с 39,4 млн руб. до 9,4 млн (в 2023-м она составляла 82,7 млн руб.).

Кредиторская задолженность НЛМК также снизилась — с 93,3 млн руб. до 82,3 млн (на 13%). Дебиторская — сократилась со 169,8 млн руб. до 123 млн (на 37%).

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, один из крупнейших в России производителей стальной продукции. ПАО «НЛМК» зарегистрировано в Липецке в 1993 году, является основной площадкой группы. Уставный капитал ПАО — 6 млрд руб. По собственным данным, мощности производства стали составляют 14,3 млн т. С января президентом компании является Сергей Каратаев. По данным «СПАРК-Интерфакс», контролируется Fletcher Group Holdings Limited Владимира Лисина (79,25% акций).

Как сообщал «Ъ» в начале августа, российские металлурги фиксируют общее снижение потребления металла. По оценке экспертов, при текущих затратах мелкие поставки могут быть убыточны для 60% компаний.

Анна Швечикова