Воронежский автодилер Катюшкин получил четыре года за уклонение от налогов

Коминтерновский районный суд Воронежа признал виновным главу местной дилерской группы «Мотор ленд» Евгения Катюшкина в двух эпизодах уклонения от налогов (п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) и путем частичного сложения наказаний приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Суд посетили корреспонденты «Ъ-Черноземье».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

До вступления приговора в законную силу Евгению Катюшкину оставили меру пресечения в виде подписки о невыезде. В течение десяти суток после вступления приговора в силу бизнесмен обязан явиться в региональный ФСИН для получения предписаний об отбывании наказания.

Расследование по делу завершилось в январе 2022 года. По версии следствия, в 2019 и 2020 годах «Мотор ленд» мог работать по серым схемам с помощью «бумажного НДС», полученного по якобы фиктивным сделкам на 2 млрд руб., из-за которых бюджет за два года недополучил более 300 млн руб.

Деньги, которые удавалось сэкономить за счет неуплаты налогов, предприниматель направлял на развитие бизнеса «Мотор ленда». В деле был второй обвиняемый — брат господина Катюшкина Григорий, выступавший совладельцем основного юрлица группы ООО «Сократ». В ходе расследования он скончался из-за проблем со здоровьем.

На прошлой неделе сообщалось, что воронежский арбитраж начал производство по банкротному иску ФНС к ООО «Сократ». Сумма требований налоговиков составляет 695 млн руб.

Егор Якимов