В Орловской области за 85 млн продают четыре земельных участка

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» сообщила, что выставила на аукцион четыре земельных участка общей площадью 1,35 га в микрорайоне «Солнечный» деревни Образцово Орловского района Орловской области. Стартовая цена составляет 85,1 млн руб.

Речь идет о земельных участках, расположенных на улице Родниковой, 1 и 4 и улице Северной, 14 и 19. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 6 млн руб., что составляет 7% от начальной цены. Дата окончания приема заявок — 22 сентября, итоги подведут 29 сентября.

В сентябре 2021 года Орловский райсуд признал совладелицу застройщика ООО «Проспект» виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), создании юрлица через подставных лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и легализации денежных средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Как установил суд, с марта 2018 года по март 2019-го фигурантка вместе со знакомым, уголовное преследование в отношении которого прекращено из-за его смерти, заключила с гражданами договоры долевого участия для строительства четырех МКД в микрорайоне «Солнечный» в Образцово. Взятые на себя обязательства соучастники не выполнили, а привлеченные средства похитили. В результате 11 дольщикам был причинен ущерб на 16,4 млн руб. Порядка 5,9 млн руб. из этой суммы фигурантка легализовала.

Как сообщили в прокуратуре региона, орловчанку приговорили к двум годам и одному месяцу колонии общего режима.

В конце 2023 года «Ъ-Черноземье» сообщал об исключении из реестра проблемных трех домов, недостроенных «Проспектом» в Образцово. Речь шла об объектах на улице Северной, 19 и на улице Родниковой, 1 и 4. Основанием для этого послужило то, что первым участникам долевого строительства выплатили возмещение.

Кабира Гасанова, Алина Морозова