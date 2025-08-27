Обвиняемого в хищениях врио замгубернатора Курской области отправили в СИЗО

Мещанский райсуд Москвы избрал врио замгубернатора Курской области Владимиру Базарову меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант уголовного дела о хищениях при строительстве фортификаций в Белгородской области пробудет в СИЗО как минимум до 25 октября. Об этом сообщила объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Владимир Базаров на заседании по избранию меры пресечения

Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Владимир Базаров на заседании по избранию меры пресечения

Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Уточняется, что Владимиру Базарову предъявлено обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Его защита просила избрать фигуранту более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

О задержании господина Базарова утром 25 августа сообщил на оперативном совещании врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Он уточнил, что это касается работы чиновника в Белгородской области и строительства оборонительных сооружений. Впоследствии в МВД России раскрыли детали уголовного дела. По версии следствия, будучи вице-губернатором и начальником департамента строительства Белгородской области (до начала 2025 года), господин Базаров якобы давал указания о согласовании с Минобороны РФ и закупке противотанковых надолбов в форме тетраэдров (оборонительных сооружений, так называемых «зубов дракона»), размеры которых оказались меньше, чем предусмотрено техническим заданием.

Силовики полагают, что сообщниками господина Базарова были экс-начальник управления капстроительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также бывший заместитель министра строительства региона Владимир Губарев. Кроме того, в рамках группы уголовных дел о хищениях при строительстве белгородских фортификаций с начала лета были арестованы замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его сообщник Вячеслав Автономов, а также трое близких чиновнику предпринимателей — Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.

На возведение линии обороны на границе с Украиной региону из федерального бюджета выделили почти 20 млрд руб. Хищения в ходе работ были оценены в почти 1 млрд руб., эту сумму Генпрокуратура РФ потребовала взыскать с организаторов работ.

Подробнее о задержании Владимира Базарова — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова