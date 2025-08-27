Иван Кандыбин покидает пост гендиректора воронежской «Аксиомы»

Должность генерального директора АО «Специализированный застройщик финансовая компания "Аксиома"» (основатель — бизнесмен Сергей Журавлев) покидает Иван Кандыбин. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что решение «было трудным, но обдуманным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Господин Кандыбин подчеркнул, что занимал пост 25 лет. Он пояснил, что уходит, чтобы сосредоточиться на других направлениях, требующих его личного присутствия. Заявление об увольнении подано 25 августа 2025 года.

В 2020 году Иван Кандыбин был избран депутатом воронежской гордумы пятого созыва по одномандатному округу №17. В мае стало известно, что господин Кандыбин не участвует в праймериз «Единой России». Он решил пойти на выборы в качестве самовыдвиженца по тому же округу.

Депутат фигурировал в деле бывшего вице-мэра Юрия Бавыкина, осужденного на десять лет за мошенничество. Суд установил, что в 2020 году господин Кандыбин и другие парламентарии платили Бавыкину. Парламентарий признался, что ежемесячно вносил в фонд поддержки партии сумму около 16 тыс. руб., но не интересовался ее использованием. В материалах дела значился документ о переводе денег на счет фонда партии со счета строительной компании «Аксиома».

Анна Швечикова