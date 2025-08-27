Главные новости за 27 августа. Кубань, Крым, Адыгея

На должность начальника управления культуры Краснодара на внеочередном 94-м заседании городской думы согласована Дарья Семендяева. Профессиональную деятельность она начала в отрасли культуры в 2015 году.

В Краснодарском крае объем льготного кредитования бизнеса превысил 23,5 млрд руб. С начала года предприниматели оформили более 900 кредитов с государственной поддержкой.

В Крыму начали постепенно увеличивать скорость мобильного интернета и сокращать зоны его ограничения. Первые послабления вступили в силу 27 августа, и уже в ближайшие дни жители региона и туристы смогут ощутить изменения.

46-летнего жителя Тимашевского района приговорили к 13 годам и 1 месяцу колонии строгого режима за государственную измену. В июне 2024 года фигурант начал сотрудничать со Службой безопасности Украины и согласился выполнять задания куратора, в частности передавать данные о расположении военных объектов РФ.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края по спору между московским ресторанным холдингом «ТигРус» и отелем «Старинная Анапа» о нарушении прав на товарный знак bar BQ.

В 2025 году в Республике Адыгея на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделили 468,8 млн руб. Около 435 млн руб. поступили из республиканского бюджета.

В Краснодарском крае медианная цена условного набора товаров для школы достигла 18,8 тыс. руб., что на 8% выше уровня прошлого года. Сильнее всего выросли цены на обувь: в среднем на 35,5%, до 2 тыс. руб.