Суд запретил отелю в Анапе использовать бренд московского холдинга «ТигРус»

Как стало известно «Ъ-Кубань», Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края по спору между московским ресторанным холдингом «ТигРус» и отелем «Старинная Анапа» о нарушении прав на товарный знак bar BQ.

В марте 2024 года ООО «ТигРус» обратилось в арбитражный суд с требованиями обязать ООО «Старинная Анапа» прекратить незаконное применение товарного знака bar BQ в коммерческой деятельности и взыскать 4,32 млн руб. компенсации. В январе 2025 года суд первой инстанции частично удовлетворил иск. ООО «Старинная Анапа» обязали прекратить применение спорного обозначения в течение пяти календарных дней с момента вступления решения в силу. Также с отеля взыскали 1 млн руб. компенсации за неправомерное применение товарного знака.

Представители отеля «Старинная Анапа» подали апелляционную жалобу, утверждая, что элементы bar и BQ являются общеупотребительными и обозначают метод приготовления пищи с использованием живого огня и дыма. Они также заявили, что начали использовать обозначение BARBQ гриль-бар в предпринимательской деятельности задолго до регистрации товарного знака истцом. Однако апелляционная инстанция отклонила доводы ответчика. Судебная коллегия, проанализировав материалы дела и проверив правильность применения норм материального и процессуального права, пришла к выводу, что решение суда первой инстанции не подлежит отмене.

В июне 2025 года ООО «Старинная Анапа» направило кассационную жалобу в Суд по интеллектуальным правам. Заседание по делу назначено на 16 сентября.

Лия Пацан