Жителя Тимашевского района приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену
46-летнего жителя Тимашевского района приговорили к 13 годам и 1 месяцу колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В июне 2024 года фигурант начал сотрудничать со Службой безопасности Украины и согласился выполнять задания куратора, в частности передавать данные о расположении военных объектов РФ. Отмечается, что переданные подсудимым сведения являются актуальными и могут быть использованы против безопасности РФ.
Преступную деятельность жителя Кубани пресекли сотрудники УФСБ России по региону. В судебном заседании он полностью признал вину. Помимо тюремного заключения его также приговорили к одному году ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.