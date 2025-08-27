Жителя Тимашевского района приговорили к 13 годам тюрьмы за госизмену

46-летнего жителя Тимашевского района приговорили к 13 годам и 1 месяцу колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В июне 2024 года фигурант начал сотрудничать со Службой безопасности Украины и согласился выполнять задания куратора, в частности передавать данные о расположении военных объектов РФ. Отмечается, что переданные подсудимым сведения являются актуальными и могут быть использованы против безопасности РФ.

Преступную деятельность жителя Кубани пресекли сотрудники УФСБ России по региону. В судебном заседании он полностью признал вину. Помимо тюремного заключения его также приговорили к одному году ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина