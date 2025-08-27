Пост начальника управления культуры Краснодара заняла Дарья Семендяева

На должность начальника управления культуры Краснодара на внеочередном 94-м заседании городской думы согласована Дарья Семендяева. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Дарья Семендяева родилась в Краснодаре. В 2020 году она окончила Санкт-Петербургский государственный институт культуры по направлению «Режиссура театрализованных представлений и праздников». В 2025 году получила степень магистра в Кубанском государственном университете по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Профессиональную деятельность Дарья Семендяева начала в отрасли культуры в 2015 году. Она работала режиссером Центра культуры Краснодара, а также директором Информационно-методического центра краевой столицы и городского Центра культурных инициатив. В последнее время занимала должность заместителя начальника отдела организационно-правовой и кадровой работы управления культуры администрации.

Алина Зорина