Объем льготного кредитования бизнеса на Кубани превысил 23 млрд рублей

В Краснодарском крае объем льготного кредитования бизнеса превысил 23,5 млрд руб. С начала года предприниматели оформили более 900 кредитов с государственной поддержкой, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, большая часть льготных кредитов — на сумму 23,4 млрд руб. — выдана по программе Минсельхоза России. Меры направлены на поддержку бизнеса и стимулирование экономического развития в регионе.

Как сообщает администрация региона, главным инструментом решения жилищного вопроса для многих жителей края является ипотечное кредитование. С начала 2025 года кубанцам выдано 12,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 63,6 млрд руб. Большая часть приходится на льготные программы — 9,6 тыс. кредитов, общим объемом 52,6 млрд руб. По программе «Семейная ипотека» банки выдали 9,2 тыс. кредитов на 50,3 млрд руб.

Алина Зорина