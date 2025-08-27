На Кубани стоимость школьного набора за год выросла на 8%

В Краснодарском крае медианная цена условного набора товаров для школы достигла 18,8 тыс. руб., что на 8% выше уровня прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в аналитическом центре «Чек Индекс».

По информации аналитиков, в условный набор входят школьная форма, рюкзак, рубашка, брюки, туфли, кроссовки, футболка, дневник, комплект тетрадей и пенал.

Сильнее всего выросли цены на обувь: в среднем на 35,5%, до 2 тыс. руб. При этом кроссовки подорожали на 35%, до 2,4 тыс. руб., а туфли — на 36%, до 1,8 тыс. руб. Стоимость рюкзаков увеличилась на 21% и составила 2,5 тыс. руб. Базовый комплект одежды (пиджак и брюки или юбка) подорожал на 8%, до 3,2 тыс. руб.

В то же время часть товаров подешевела. Так, цена дневников снизилась на 40%, до 111,5 руб., а наборов карандашей — на 39%, до 153 руб.

По данным «Чек Индекса», более 60% покупок школьной формы в крае совершается на онлайн-платформах, где цены ниже, а ассортимент шире. Основной пик продаж приходится на август — в этот период совершается до 65% покупок. Лишь 21% родителей предпочитают закупать товары заранее, в июне—июле.

Эксперты отмечают, что семьи все чаще используют стратегию постепенных покупок: например, второй комплект формы или часть канцелярских товаров приобретают в сентябре, во время распродаж, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре 1 сентября школьные линейки проведут только для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов. Из-за действующих ограничений на массовые мероприятия число родителей и родственников, присутствующих на линейках, будет минимальным.

Мария Удовик