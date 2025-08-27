Главные новости за 27 августа. Сочи

Технический сбой электрооборудования на водозаборе Мзымта в ночь на 27 августа оставил без водоснабжения жителей нескольких микрорайонов Сочи, включая Хосту и Приморский. Авария произошла в 01:50 мск.

Международная федерация хоккея дисквалифицировала генерального директора клуба КХЛ «Сочи» Игоря Григоренко на четыре года за нарушение антидопинговых правил во время спортивной карьеры. Ранее Российское антидопинговое агентство проинформировало КХЛ о наказании господина Григоренко за нарушение антидопинговых норм в период игровой деятельности.

Воспитанник сочинской спортивной школы олимпийского резерва № 21 Эдуард Гаспарян завоевал третий титул чемпиона России по карате. Турнир проходил в Екатеринбурге и собрал около 500 участников со всей страны. В финале он встретился с Коншау-бием Курмановым из Симферополя — тем же соперником, которого обыграл год назад.

Количество пассажиров на круизном лайнере Astoria Grande, курсирующем между Сочи, Турцией и Египтом, увеличилось на 15%. С начала марта по конец августа 2025 года он перевез 23 тыс. человек.

В Сочи при поддержке ассоциации «Народный фермер» начался экспериментальный проект по промышленному культивированию бананов и папайи. Директор Новороссийского филиала «ЦОК АПК» Лилия Кугушева оценила старт реализации проекта.