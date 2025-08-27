Сбой на водозаборе Мзымта оставил часть Сочи без воды

Технический сбой электрооборудования на водозаборе Мзымта в ночь на 27 августа оставил без водоснабжения жителей нескольких микрорайонов Сочи, включая Хосту и Приморский. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Авария произошла в 01:50 мск. К 04:00 мск сотрудники сочинского «Водоканала» восстановили работу части насосного оборудования. Сейчас специалисты ищут поврежденные кабельные линии.

От перебоев водоснабжения пострадали жители микрорайонов Хоста и Приморского, а также более 20 улиц города. Среди них — улицы Звездная, Гвоздик, Иванова Поляна, Прямая, Буковая, Механизаторов, Следопытов, Дубовая, Вишневая, Абовяна, Кленовая, Амбровая, Персиковая, Земляничная, Ясногорская, Чекменева, Фурманова, Ручей Де Симона, переулок Ветеринарный, а также частично улицы Тепличная, Водораздельная, Транспортная, Есауленко и Курортный проспект.

«Водоканал» организовал подвоз воды для местных жителей. Полностью восстановить подачу воды в штатном режиме планируют в течение суток. После наполнения системы насосные станции запустят поэтапно.

Алина Зорина