Количество пассажиров Astoria Grande увеличилось на 15%
Количество пассажиров на круизном лайнере Astoria Grande, курсирующем между Сочи, Турцией и Египтом, увеличилось на 15%. С начала марта по конец августа 2025 года он перевез 23 тыс. человек, пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на представителя Astoria Grande Станислава Наумова.
Фото: пресс-служба Astoria Grande
Бронирование кают на бархатный сезон 2025 года достигло 70%. В сентябре и октябре лайнер планирует перевезти еще около 13 тыс. пассажиров.
По словам Станислава Наумова, до середины октября забронировано более 85% кают. Показатели раннего бронирования продолжают расти. Он также отметил, что окончание сезона отпусков положительно влияет на стоимость билетов до Сочи.
В прошлом году загрузка лайнера в сентябре и октябре составила 96-98%. В основном это семидневные круизы по Черному морю. Увеличено количество двухнедельных круизов по Черному морю. Осенью Astoria Grande совершит два круиза к южному побережью Турции — Анталия, Алания и Мармарис.
Круизы Astoria Grande продлятся до середины января. В начале декабря запланирован двухнедельный круиз в Грецию с остановками в портах Афин, Салоников, Крита, Волоса и Родоса.