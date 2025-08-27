IIHF дисквалифицировала генерального директора «Сочи» на четыре года

Международная федерация хоккея дисквалифицировала генерального директора клуба КХЛ «Сочи» Игоря Григоренко на четыре года за нарушение антидопинговых правил во время спортивной карьеры. Об этом сказано на официальном сайте IIHF.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ

Ранее Российское антидопинговое агентство проинформировало КХЛ о наказании господина Григоренко за нарушение антидопинговых норм в период игровой деятельности. Обладателя Кубка Гагарина назначили главой «Сочи» 1 июля. Во вторник президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что господин Григоренко подаст апелляцию на решение о наказании.

Антидопинговое нарушение касается пробы, взятой 12 марта 2015 года после матча КХЛ между ЦСКА и финским «Йокеритом». Расследование Всемирного антидопингового агентства с анализом данных московской антидопинговой лаборатории выявило в образце шесть запрещенных веществ: метенолон, оксандролон, тренболон, мельдоний, катин и псевдоэфедрин.

Господин Григоренко получил официальное обвинение и возможность ответить на него. Однако, не воспользовавшись этой возможностью, он фактически признал свою вину и согласился на четырехлетнюю дисквалификацию, сообщила IIHF.

Срок наказания начался 12 августа 2025 года.

42-летний игрок, воспитанник тольяттинского хоккея, в своей карьере играл за команды «Лада», «Северсталь», ЦСКА, «Металлург» и «Салават Юлаев», с которым в 2011 году выиграл Кубок Гагарина. С 2020 по 2022 год он занимал пост вице-президента самарского футзального клуба «Динамо», а позже работал советником генерального директора хоккейной «Лады».

Мария Удовик