В Сочи стартовал экспериментальный проект по выращиванию бананов и папайи

В Сочи при поддержке ассоциации «Народный фермер» начался экспериментальный проект по промышленному культивированию бананов и папайи. Директор Новороссийского филиала «ЦОК АПК» Лилия Кугушева оценила старт реализации проекта, сообщает пресс-служба ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для реализации проекта хозяйство «100 гектар» применяет новые агротехнологии. На территории площадью 600 кв. м развернута интеллектуальная система управления микроклиматом на основе искусственного интеллекта. Тепличный комплекс оснащен сетью датчиков для мониторинга температуры и влажности, а также автоматизированными линиями орошения.

Делегация также посетила другие фермерские хозяйства Сочи, где производители занимаются культивированием инжира, фейхоа, оливок, хурмы и других субтропических растений. Участники высоко оценили вклад сочинских фермеров в развитие субтропического растениеводства.

По словам Лилии Кугушевой, проект является важным этапом для страны в сфере импортозамещения и продовольственной безопасности. Отработка технологий промышленного выращивания субтропических и тропических культур позволит создать новый сегмент российского агропрома.

Первый урожай сочинских бананов ожидается зимой 2025–2026 года.

