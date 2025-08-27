Сочинский каратист стал трехкратным чемпионом России

Воспитанник сочинской спортивной школы олимпийского резерва № 21 Эдуард Гаспарян завоевал третий титул чемпиона России по карате. Турнир проходил в Екатеринбурге и собрал около 500 участников со всей страны, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В весовой категории 84 кг под руководством наставников Артема Гаспаряна и Александра Давыдова спортсмен дошел до решающего поединка. В финале он встретился с Коншау-бием Курмановым из Симферополя — тем же соперником, которого обыграл год назад. Сочинец вновь оказался сильнее и стал трехкратным чемпионом России.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Анатолий Мирошников поздравил спортсмена с его заслуженной победой. Он отметил, что это результат огромного труда, силы воли и преданности спорту. По его словам, очередная победа в чемпионате России — это не только личный успех атлета, но и значительное достижение для всей спортивной школы Сочи и его тренеров.

По итогам соревнований был сформирован состав национальной команды России для участия в чемпионате Европы-2026 в Германии.

В ближайшее время Эдуарда Гаспаряна ждут международный турнир серии Series A в Малайзии и первенство мира в Каире с 27 по 30 ноября.

Каратист уже не раз побеждал на международных турнирах и спортивных играх стран БРИКС. В прошлом году ему присвоили звание мастера спорта России международного класса.

Мария Удовик