Главные новости за 27 августа. Ростов-на-Дону и область

Сельхозпроизводители Ростовской области получили 234 млн руб. страхового возмещения за потери урожая из-за засухи 2025 года.

В Батайске следователи возбудили уголовное дело в отношении бывших начальника ЖКХ и заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ. Чиновников подозревают по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Ранее в отношении Станислава Калганова и Николая Белокобыльского возбудили уголовные дела за превышение должностных полномочий и халатность.

Администрация Первомайского района Ростова-на-Дону подала кассационную жалобу на решение апелляционного суда, обязавшего власти восстановить зеленую зону на участке по пр. Шолохова, где предприниматель вырубила деревья для застройки.

Ростовская область вошла в топ-10 рейтинга активных работодателей в 2025 году. За три года количество финалистов рейтинга работодателей портала hh.ru увеличилось на 60% — с более чем тыс. компаний в 2022 году до 1,7 тыс. в 2025 году.

Донской филиал «Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК» с начала 2025 года проверил свыше 12 тыс. тонн импортного зерна и круп из Китая и Италии — вся продукция соответствует российским требованиям безопасности.

В Ростове китайский возглавил список перспективных языков для карьерного роста, его выбрали 33% ростовчан, 31% респондентов на первое место ставит английский язык, 14% опрошенных считают, что знание иностранных языков не влияет на карьерные перспективы, обратное мнение имеют 64% жителей города.

Ремонт канализационного коллектора по ул. Текстильной в Шахтах планируют завершить в начале октября 2025 года. На данный момент заменено 100 м сетей из 450 запланированных.