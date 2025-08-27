В Батайске чиновникам управления ЖКХ предъявили новое обвинение

В Батайске следователи возбудили уголовное дело в отношении бывших начальника ЖКХ и заместителя главы администрации города по вопросам ЖКХ. Чиновников подозревают по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, фигурантами дела стали Станислава Калганова и Николай Белокобыльский. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в отношении Белокобыльского уже возбудили уголовное дело — изначально его подозревали в превышении должностных полномочий (ст. 285 УК РФ), но в ходе расследования статья была изменена на «Халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Еще одним фигурантом стал индивидуальный предприниматель, которого подозревают в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, Калганов и Белокобыльский получили от бизнесмена взятку в 100 тыс. руб. за лояльное отношение и беспрепятственное принятие работ по устранению повреждений на дорогах города.

Расследование уголовных дел продолжается.

Константин Соловьев