Ростовская область получила 234 млн страхового возмещения

Сельхозпроизводители Ростовской области получили 234 млн руб. страхового возмещения за потери урожая из-за засухи 2025 года. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на «Национальный союз агростраховщиков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«В настоящее время страховое возмещение за гибель урожая перечисляется сельхозпроизводителям, посевы которых были застрахованы по программе страховой защиты на случай утраты урожая при ЧС. Программа предусматривает оперативное возмещение убытков в рамках прямых затрат на каждый гектар»,— заявил президент «НСА» Корней Биждов.

По данным союза, всего в регионе по данной программе застраховано 300 тыс. га. Еще свыше 900 тыс. га застраховано по программе мультирискового страхования, по ним выплаты начнутся позже.

«По мере формирования статистики об итогах уборки урожая начнется урегулирование убытков по программе мультирискового страхования, по которой возмещаются потери по хозяйству»,— пояснил глава «НСА».

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что сумма выплат сельхозпроизводителям Ростовской области и Краснодарского края по договорам страхования с господдержкой составила в январе-июне 2025 года более 2,8 млрд руб. На их долю пришлось свыше 60% страхового возмещения, при этом общий объем выплат в 33 регионах достиг в первом полугодии 4,6 млрд руб. По этому показателю Ростовская область опередила другие регионы России с 1,5 млрд руб.

Валентина Любашенко