Ростовская область вошла в топ-10 рейтинга активных работодателей в 2025 году

За три года количество финалистов рейтинга работодателей портала hh.ru увеличилось на 60% — с более чем тыс. компаний в 2022 году до 1,7 тыс. в 2025-м. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба платформы hh.ru.

В финал рейтинга вышли более 700 работодателей из Москвы (прирост на 46% к 2022 году) и более 190 из Санкт-Петербурга (увеличение на 54% за два года). Замыкает тройку лидеров Свердловская область с 61 участником (рост на 74%). В десятку регионов-лидеров вошла Ростовская область, занимающая восьмое место с 35 финалистами (прирост на 59%).

«Рейтинг работодателей стал инструментом, который помогает компаниям не только оценить свою репутацию на рынке труда, но и привлечь внимание кандидатов. Рост числа участников говорит о том, что бизнес все активнее работает над своим HR-брендом», — отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

В десятке лидеров по числу финалистов три года подряд остаются одни и те же регионы. За период с 2022 по 2024 год наибольшую динамику показала Московская область, которая значительно усилила свои позиции, закрепив за собой третье место. Республика Татарстан также заметно продвинулась вперёд. Среди других регионов стабильные позиции сохраняют Новосибирская и Нижегородская области, а на юге страны уверенно держат позиции Краснодарский край и Ростовская область.

«Региональный срез показывает, что работодатели формируют ярко выраженные профили в зависимости от локальной экономики и задач по привлечению кадров. На юге страны свою специфику формируют Краснодарский край и Ростовская область. Краснодарский край опирается на агропромышленность, логистику и туризм. В Ростовской области промышленный и сельскохозяйственный потенциал дополняется развитием машиностроения, энергетики и ИТ»,— пояснили «Ъ-Ростов» эксперты hh.ru.

Валентина Любашенко