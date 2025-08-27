Власти отказались исполнять судебное решение о восстановлении рощи в Ростове

Администрация Первомайского района Ростова-на-Дону подала кассационную жалобу на решение апелляционного суда, обязавшего власти восстановить зеленую зону на участке по пр. Шолохова, где предприниматель вырубила деревья для застройки. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на юриста Ирину Якымив, представлявшую в суде жителей ул. Зеленая.

Напомним, в 2023 году владелицей земельного надела на пересечении пр. Шолохова и ул. Зеленой стала предприниматель Мария Тамбиева. На территории началась подготовка к строительству, включавшая вырубку деревьев. В конце января 32 активиста подали исковое заявление, обвинив районную администрацию в бездействии, которое привело к уничтожению полувековых елей и застройке участка. Суд первой инстанции отклонил иск, однако апелляционный суд встал на сторону горожан.

12 августа 2025 года районная администрация подала кассационную жалобу, отказавшись исполнять решение областного суда. Судебное постановление обязало чиновников привести территорию в соответствие с зоной С-2, где застройка запрещена. Разрешение на строительство суд признал незаконным. В защите зеленых насаждений участвовали обычные жители района при поддержке активистов движения «ГорЛесНадзор». Ситуацию прокомментировала активистка движения «ГорЛесНадзор» Мария Мазурок в беседе с корреспондентом «Ъ-Ростов».

«Действия районных властей не поддаются объяснению. Администрация, которая должна защищать людей и их права, судится с жителями района», — пояснила госпожа Мазурок.

По ее словам, территория, обозначенная в генплане как зона зеленых насаждений и общественное пространство, была продана как обычный земельный участок под предлогом улучшения жилищных условий семьи с ребенком-инвалидом. Однако, жилищные условия никто не улучшал, а после передачи участка заинтересованному лицу здесь и вовсе началась вырубка деревьев.

Суд обязал власти принять комплексные меры по восстановлению участка согласно его целевому назначению — высадить деревья взамен утраченных. Администрация может выполнить требование самостоятельно либо обязать нынешнего собственника провести озеленение.

«Сейчас есть четкое судебное решение, оно вступило в силу. Однако администрация не предпринимает попыток к его исполнению. Будем дальше следить за ситуацией»,— отметила госпожа Мазурок.

Ранее, «Ъ-Ростов» сообщал, что суд признал незаконной вырубку елей на пр. Шолохова в Ростове.

Валентина Любашенко