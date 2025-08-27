В Шахтах ремонт канализационного коллектора завершат в начале октября

Ремонт канализационного коллектора по. Текстильной в Шахтах планируют завершить в начале октября 2025 года. На данный момент заменено 100 м. сетей из 450 запланированных. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Работы ведутся на глубине более 5 м. Кроме замены труб коллектора диаметром 600 мм, планируется строительство девяти колодцев. На проведение работ и закупку необходимой техники из областного бюджета было направлено почти 170 млн рублей.

Как доложил подрядчик, все работы на этом участке водопровода и канализационного коллектора планируют завершить к началу октября.

Кроме этого, гордума Шахт приняла на баланс города аварийный участок коллектора и насосную станцию в пос. Олимпийском. Это позволит проложить трубу с большей пропускной способностью — диаметром 400 мм вместо нынешних 100 мм.

Отмечается, что из-за слабой пропускной способности существующий коллектор не справляется с отводом стоков из десяти многоэтажек поселка.

Наталья Белоштейн