Главные новости к утру 27 августа

В Ростове-на-Дону в результате падения БПЛА произошел взрыв и начался пожар на крыше в 4-этажном многоквартирном доме, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Всего известно об уничтожении 10 БПЛА в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районе.

Нестабильная работа портала regulation.gov.ru затрудняет обсуждение регуляторных инициатив с бизнесом, антикоррупционную экспертизу и оценку воздействия нормативных актов. Пользователи, включая контрагентов «Ъ», жалуются на недоступность документов, из-за чего сохраняют их в часы стабильной работы портала. «Ъ» попытался разобраться в ситуации.

В районе Каспийского моря, у побережья России, зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, подземный толчок произошел в 41 км к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 12 км. Толчки ощущались в Махачкале, Каспийске, Дербенте и других населенных пунктах республики.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что президент Украины Владимир Зеленский не является легитимной властью на Украине, назвав подобные тезисы «чушью». «Не важно, что они говорят. …Это все полная чушь. Все занимаются позерством»,— сказал он.

Компания «Амурмедь», работавшая над разработкой медно-порфирового месторождения Иканское в Амурской области, перешла структуре владельца Highland Gold Владислава Свиблова. Торги по Иканскому с запасами более 600 тыс. тонн меди могут пройти в этом году.

Дистрибутор продуктов питания ТД «Северный» выкупил птицефабрику «Кинешемская» в Ивановской области. Актив стоимостью 1–1,5 млрд руб. мог быть продан существенно дешевле из-за плохой рыночной конъюнктуры.

Российский рынок IT осваивает вайб-кодинг — новый подход к разработке, при котором программист формулирует задачу искусственному интеллекту и тот пишет код. С начала 2025 года число упоминаний этого навыка в вакансиях на рынке выросло на 27%.

Доходы бюджета Москвы за первые шесть месяцев 2025 года выросли почти на 10% и достигли 2,6 трлн руб. Годовой план по доходам выполнен на 50%.

Генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси поставили круглосуточную усиленную охрану в связи с угрозой, исходящей от «связанных с Ираном лиц». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке. Угроза возникла после того, как Иран раскритиковал МАГАТЭ за отсутствие осуждения ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам.