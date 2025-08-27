Взрыв на крыше дома произошел в Ростове-на-Дону в результате падения БПЛА

В Ростове-на-Дону в результате падения БПЛА произошел взрыв и начался пожар на крыше в 4-этажном многоквартирном доме, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Всего известно об уничтожении 10 БПЛА в Таганроге, Чертковском и Миллеровском районе.

После атаки БПЛА в Ростове-на-Дону загорелась кровля дома на площади 250 кв. м. Пожар локализован, добавил господин Слюсарь. Из дома эвакуировано 15 жильцов. Пострадавших нет. Утром специалисты оценят ущерб имущества.