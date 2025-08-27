Общественное обсуждение не открывается

Нестабильная работа портала regulation.gov.ru в последние месяцы создает проблемы для работы одного из самых успешных инструментов правительства по улучшению делового климата. Предназначенный для обсуждения регуляторных инициатив с бизнесом портал, в частности, обеспечивает антикоррупционную экспертизу нормативных актов и оценку их регулирующего воздействия на работу компаний. На невозможность открыть ссылки на размещенные в нем документы регулярно жалуются и контрагенты “Ъ”, что уже сформировало практику «превентивного» сохранения документов в часы, когда портал работает стабильно. В ответственном за портал Минэкономики неофициально подтверждали необходимость дополнительной работы с разработчиками, однако официально наличие проблем отрицают, ссылаясь на отсутствие жалоб, и говорят о том, что за продлением сроков обсуждения документов из-за их недоступности также никто не обращался. В Белом доме проблемы тоже не комментируют, рекомендуя обращаться в Минэкономики.

После обновления в июле 2025 года федеральный портал проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru не может возобновить стабильную работу. Функционал информационного ресурса, призванного обеспечить коммуникацию с бизнесом ради формирования в РФ предсказуемой деловой среды, а зачастую и сами страницы с размещенными на них проектами нормативных документов недоступны на протяжении часов, а порой и дней. Учитывая, что для оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизы регуляторных новаций портал должен обеспечивать компаниям возможность влиять на подготовку вредных для бизнеса или коррупциогенных нормативных актов, его нестабильная работа ухудшает или делает эту работу и вовсе невозможной. Кроме того, публикации на regulation.gov.ru в последние годы регулярно используются СМИ для мониторинга разрабатываемых нормативно-правовых актов. Проблемы портала наряду со сложившейся в последние полгода практикой размещения важных проектов вечером пятницы, когда они привлекают минимум внимания, де-факто существенно снижают и информационный потенциал «обратной связи» регуляторов с отраслями экономики.

Опрошенные “Ъ” представители деловых объединений, отметим, наличие проблем с открытием ссылок на regulation подтверждают, но часто уклоняются от высказывания официальных претензий, не желая осложнять отношения с ведомством.

При этом просьбы прокомментировать размещенные на портале документы все чаще вызывают встречные просьбы прислать их копии, т. к. по ссылкам они часто недоступны. В РСПП, впрочем, «ощутили проблемы с работой портала, в том числе с поиском информации о проектах нормативных актов», сказал “Ъ” статс-секретарь — вице-президент союза Александр Варварин. Все это время союз находится в контакте с Минэкономики, добавил он. «Поскольку РСПП подписан на автоматическую рассылку по всем видам экономической деятельности, к нам продолжали поступать уведомления о размещении проектов по электронной почте. В данный период заключения РСПП отправлялись официальными письмами»,— пояснил эксперт. Также в союзе отметили, что ключевой особенностью обновленного портала является механизм входа пользователей исключительно через учетную запись на «Госуслугах» и только для физлиц, использование платформы от имени юрлица теперь невозможно. РСПП направил письмо в ведомство о необходимости предусмотреть возможность использования портала через учетную запись организаций на «Госуслугах». В «Опоре России» же “Ъ” заявили, что «нашли способ открывать необходимые проекты документов», поэтому трудности в работе сайта им не мешают. Также на трудности с работой портала 26 августа пожаловались журналисты правительственного «цифрового пула» (эту повестку в Белом доме курирует вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко). На официальный запрос “Ъ” в аппарате чиновника сообщили, что вопрос уполномочено комментировать лишь Минэкономики.

Там, в свою очередь, наличие проблем отрицают, ссылаясь на отсутствие официальных обращений со стороны бизнеса. В ведомстве констатируют, что «4 августа портал regulation.gov.ru запустился на единой цифровой платформе "Гостех", обеспечивающей использование российского программного обеспечения и аттестованной в соответствии с требованиями ФСТЭК. Согласно требованиям платформы, время открытия карточек и загрузки страниц сокращено по сравнению со старой версией портала» (это действительно так, в часы, когда сайт работает стабильно, по опыту “Ъ”, в июле — августе это около половины всего времени работы). Вопросы технического характера в Минэкономики переадресовали поддержке «Гостеха». В Минцифры не смогли оперативно ответить на запрос “Ъ” о том, связаны ли сбои с переездом на «Гостех».

По мнению проректора РАНХиГС Павла Клепинина, любая сложная IT-система, особенно та, что работает под высокой нагрузкой, может сталкиваться с временными перебоями. «Уместнее говорить не о дискредитации, а о том, как подобные инциденты усиливают фокус на качестве и отказоустойчивости систем»,— считает он. «Временные трудности доступа к порталу не отменяют колоссального прогресса, который был достигнут в области цифровизации госуправления за последние годы. Скорее, они подсвечивают необходимость продолжать инвестировать в надежность, отказоустойчивость и качество цифровой инфраструктуры»,— говорит господин Клепинин.

Олег Сапожков, Венера Петрова