Под яйца расставили корзины

Дистрибутор продуктов питания ТД «Северный» выкупил птицефабрику «Кинешемская» в Ивановской области. Актив стоимостью 1–1,5 млрд руб. мог быть продан существенно дешевле из-за плохой рыночной конъюнктуры. Перепроизводство приводит к снижению цен на яйца, и некоторые компании вынуждены работать в убыток. Для инвесторов это создало возможности для консолидации активов.

Структуры ТД «Северный» выкупили птицефабрику «Кинешемская», рассказал собеседник “Ъ” на аграрном рынке. Его слова подтверждает СПАРК. 23 августа АО «Птицефабрика "Кинешемская"» подало заявление о внесении изменений в учредительные документы. 21 августа сменился владелец ООО «Ойл+», зарегистрированного по тому же адресу и, вероятно, продающего продукцию компании. Структура перешла от Михаила Бочкова (также возглавляет «Кинешемскую») к ООО «Агрокомплекс "Мещовский». Последнее контролируется Еленой Подлесской, владелицей ООО «ТД "Северный"». В «Северном» и «Кинешемской» “Ъ” оперативно не ответили.

Директор практики оценки бизнеса и активов Neo Татьяна Пушкова считает адекватной стоимость «Кинешемской» в 1 млрд руб. Рентабельность бизнеса в прошлом году превысила 30%, чистые активы стоят более 1 млрд руб. с учетом долга, говорит она. Оценка руководителя департамента M&A BGP Capital Ивана Пешкова — 1,5 млрд руб. с учетом долга. Такую же стоимость называет инвестбанкир Илья Шумов. Хотя в реальности цена соглашения могла быть ниже. Собеседник “Ъ” на аграрном рынке говорит, что стороны сторговались на 400–450 млн руб. из-заплохой рыночной конъюнктуры.

АО «Птицефабрика "Кинешемская"» существует с 1991 года. Выручка в 2024 году составила 1,36 млрд руб., увеличившись на 17,7% год к году. Чистая прибыль выросла на 22,2%, до 453,7 млн руб. Данные об учредителях компании скрыты. Ивановские СМИ связывали «Кинешемскую» с зампредом Ивановской гордумы Галиной Бочковой: в 2008–2020 годах она была директором птицефабрики, сейчас выступает членом правления, следует из СПАРК. На вопросы “Ъ” предприниматель оперативно не ответила. «Кинешемская» расположена в деревне Луговое, недалеко от Кинешмы Ивановской области. В портфеле предприятия 1,1 тыс. га земли: на 64 га — производство, остальное — сельхозугодья и участки для обеззараживания навоза, говорится в объявлении о продаже. В год птицефабрика производит 200–210 млн яиц. Это в том числе продукция под брендом «Луговое».

ТД «Северный» занимается поставками продуктов питания ритейлерам, заведениям общепита и гостиницам. Финансовые показатели компании не приводятся, но ее структуры развивают в том числе птицеводческий бизнес, выпуская яйца под брендом «Клуша». В 2024 году власти Калужской области заявляли о планах Елены Подлесской запустить производство в регионе. Планировалось, что его мощность составит 360 млн яиц в год.

Иван Пешков напоминает, что прошлый год был для птицеводства аномальным: из-за резкого роста цен на яйца рентабельность бизнеса существенно выросла. Нормальным для отрасли показателем он называет 20%. Но в этом году произошел резкий откат. По данным Росстата, на середину августа десяток яиц в рознице стоил 86,2 руб., сократившись на 22% год к году. Снижение цен стало проблемой: 16 июля газета «Известия» сообщила, что из-за падения рентабельности фермеры избавляются от кур-несушек.

Цены опустились из-за перепроизводства яиц, поясняет собеседник “Ъ” на аграрном рынке. Это, по его словам, привело к снижению отгрузок, и многие производители работали в убыток. Именно эти факторы вынудили владельцев «Кинешемской» продать бизнес, считает источник “Ъ”. Илья Шумов говорит, что текущее снижение цен на яйца некоторые инвесторы воспринимают как возможность входа на рынок на приемлемых условиях. Источник “Ъ” называет решение неплохим: «После одного-двух сложных лет вновь наступают благоприятные периоды». По данным NTech, в период с июля 2024 года по июнь 2025 года розничные продажи яиц в России в натуральном выражении выросли на 4,3%.

Александра Мерцалова