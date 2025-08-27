Трамп назвал «чушью» заявления Лаврова о нелегитимности Зеленского

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что президент Украины Владимир Зеленский не является легитимной властью на Украине, назвав подобные тезисы «чушью».

«Не важно, что они говорят. …Это все полная чушь. Все занимаются позерством»,— сказал президент США.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что Россия признает статус Владимира Зеленского как руководителя де-факто, но не видит возможности подписывать с ним документы.

Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года, но выборы на Украине были отменены из-за военного положения. В феврале 2025 года сам Дональд Трамп называл Владимира Зеленского «диктатором без выборов», хотя позже отказался от этих слов.