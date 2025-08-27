WSJ: глава МАГАТЭ Гросси взят под усиленную охрану из-за угрозы со стороны Ирана

Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси поставили круглосуточную усиленную охрану в связи с угрозой, исходящей от «связанных с Ираном лиц». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведке.

Угроза возникла после того, как Иран раскритиковал МАГАТЭ за отсутствие осуждения ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам. Это привело к временной приостановке сотрудничества между страной и агентством.

26 августа Гросси сообщил, что первая группа инспекторов МАГАТЭ вернулась в Иран и готовится возобновить работу на ядерных объектах.