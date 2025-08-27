Код под настроение

Российский рынок IT стремительно осваивает вайб-кодинг — новый подход к разработке, при котором программист формулирует задачу искусственному интеллекту (ИИ) и тот пишет код. Только с начала 2025 года число упоминаний этого навыка в вакансиях на рынке выросло на 27%. Эксперты считают, что технология ускоряет разработку и снижает порог входа в отрасль, но одновременно делает код более «тяжелым» и уязвимым.

“Ъ” ознакомился с результатами исследования аналитиков hh.ru, которое показывает, что последние годы российская IT-сфера на фоне роста спроса на отечественное ПО и квалифицированных IT-специалистов начала больше интересоваться сотрудниками, умеющими программировать с использованием ИИ-технологий. В частности, число упоминаний в вакансиях требования «вайб-кодинг» увеличилось с начала 2025 года на 27%. Наибольшее число таких вакансий сейчас размещается работодателями из Москвы и Санкт-Петербурга, медианная предлагаемая зарплата достигает 140 тыс. руб.

Вайб-кодинг — это новый подход к программированию, при котором разработчик формулирует задачу на естественном языке, а ИИ автоматически генерирует рабочий код на ее основе. Слово «вайб» выбрано как отражение самого подхода: от разработчика требуется не строгий код, а общее настроение и направление задачи, которую ИИ уже переводит в рабочее решение.

Для опытных разработчиков вайб-кодинг — это способ избавиться от рутины, сосредоточившись на творческих задачах, а для новичков — возможность создавать полнофункциональные продукты, считает гендиректор «СберТеха» Максим Тятюшев. В условиях, когда рынок требует скорости и новых идей, вайб-кодинг становится тем новым навыком инженеров, который может дать бизнесу стратегическое преимущество. Независимый эксперт в сфере ИИ, кандидат экономических наук Алексей Лерон, основываясь на исследованиях крупных иностранных IT-компаний, отмечает, что сегодня 81% разработчиков уже используют ИИ-ассистентов в своей работе, а около 90% инженерных команд внедряют в свои системы ИИ-инструменты. Что касается GitHub Copilot, то по состоянию на 2025 год им пользуются более 15 млн разработчиков. Кроме того, исследование, опубликованное на сайте Корнелльского университета, показывает, что 15,4% образцов кода, написанного на Python разработчиками из России, были сгенерированы посредством ИИ (в выборку вошли 80 млн образцов кода, написанных с 2018 по 2024 год).

Инструменты на базе ИИ снимают с разработчика такую рутину, как генерация шаблонов, рефакторинг, написание тестов, поиск багов, подготовка документации, отмечает технический директор юнита разработки «Перфоманс Лаб» Евгений Чебыкин. Но он добавляет, что ответственность за качество результата все равно остается за инженером.

Популярность нейросетей связана с обилием начинающих специалистов, считает гендиректор НЦК ИСУ Кирилл Семион. Однако он добавляет, что, сэкономив на этапе проектирования и запуска, разработав решение быстрее и меньшими силами, компания соглашается на заведомо завышенные расходы при его эксплуатации. «Потому что софт становится более "тяжелым" и требует более мощного "железа". У него больше точек уязвимости, и, как следствие, его дороже обслуживать»,— объяснил господин Семион. Оценивать вайб-кодинг исключительно как позитивное или негативное явление неуместно, считает начальник отдела по ИБ компании «Код безопасности» Алексей Коробченко. Кроме плюсов такого подхода в скорости, разработчикам без четного понимания внутренних механизмов получаемых решений становится труднее обслуживать и отлаживать код. Чтобы полноценно использовать ИИ-инструменты в разработке и подход вайб-кодинга для выпуска зрелых продуктов, по словам ML-руководителя группы анализа безопасности приложений компании Positive Technologies Максима Митрофанова, в бизнес-процессы необходимо вернуть и ужесточить обязательный code-review и зафиксировать ответственность за проверку предложений ИИ.

