Доходы бюджета Москвы выросли почти на 10% в первой половине 2025 года

Доходы бюджета Москвы за первые шесть месяцев 2025 года выросли почти на 10% и достигли 2,6 трлн рублей. Как сообщила руководитель Департамента финансов города Елена Зяббарова, годовой план по доходам выполнен на 50%.

Положительная динамика наблюдается по всем основным источникам. Наибольший рост показали налог на доходы физических лиц и поступления по специальным налоговым режимам.

Основные источники роста:

  • Налоговые доходы увеличились более чем на 8% и составили 2,244 трлн рублей, формируя более 87% бюджета.
  • Налог на доходы физических лиц вырос на 9%, до 975 млрд руб.
  • Платежи по специальным налоговым режимам увеличились на 15%, до 192 млрд руб. Рост обеспечен за счет развития малого и среднего бизнеса, а также увеличения числа самозанятых.
  • Наиболее динамично растущими отраслями стали IT-сектор (+10%, до 182 млрд рублей) и обрабатывающая промышленность (+8%, до 166 млрд рублей).

