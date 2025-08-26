Доходы бюджета Москвы выросли почти на 10% в первой половине 2025 года

Доходы бюджета Москвы за первые шесть месяцев 2025 года выросли почти на 10% и достигли 2,6 трлн рублей. Как сообщила руководитель Департамента финансов города Елена Зяббарова, годовой план по доходам выполнен на 50%.

Положительная динамика наблюдается по всем основным источникам. Наибольший рост показали налог на доходы физических лиц и поступления по специальным налоговым режимам.

Основные источники роста: