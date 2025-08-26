Доходы бюджета Москвы выросли почти на 10% в первой половине 2025 года
Доходы бюджета Москвы за первые шесть месяцев 2025 года выросли почти на 10% и достигли 2,6 трлн рублей. Как сообщила руководитель Департамента финансов города Елена Зяббарова, годовой план по доходам выполнен на 50%.
Положительная динамика наблюдается по всем основным источникам. Наибольший рост показали налог на доходы физических лиц и поступления по специальным налоговым режимам.
Основные источники роста:
- Налоговые доходы увеличились более чем на 8% и составили 2,244 трлн рублей, формируя более 87% бюджета.
- Налог на доходы физических лиц вырос на 9%, до 975 млрд руб.
- Платежи по специальным налоговым режимам увеличились на 15%, до 192 млрд руб. Рост обеспечен за счет развития малого и среднего бизнеса, а также увеличения числа самозанятых.
- Наиболее динамично растущими отраслями стали IT-сектор (+10%, до 182 млрд рублей) и обрабатывающая промышленность (+8%, до 166 млрд рублей).