Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Дагестана

В районе Каспийского моря, у побережья России, зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземный толчок произошел в 41 км к северо-западу от Дербента. Очаг залегал на глубине 12 км.

Жители Дагестана сообщают, что толчки ощущались в Махачкале, Каспийске, Дербенте и других населенных пунктах республики. Некоторые горожане вышли из домов, опасаясь повторения толчков.

Как передает управление МЧС республики, жертв и разрушений нет. Звонки с жалобами от жителей не поступали.